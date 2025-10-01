Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 3,80 GBP.

Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 3,80 GBP. In der Spitze legte die Barclays-Aktie bis auf 3,81 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,79 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.522.721 Stück gehandelt.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,90 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,56 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,16 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,13 Prozent.

Nach 0,080 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,091 GBP je Barclays-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,40 GBP.

Barclays veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,08 GBP je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 7,19 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 6,32 Mrd. GBP umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,420 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

Redaktion finanzen.net

