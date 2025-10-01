DAX24.120 +1,0%Est505.580 +0,9%MSCI World4.309 +0,1%Top 10 Crypto16,20 +2,2%Nas22.645 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1753 +0,1%Öl65,44 -2,4%Gold3.878 +0,5%
Profil
Notierung im Fokus

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag fester

01.10.25 16:09 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag fester

Die Aktie von Barclays gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 3,81 GBP.

Das Papier von Barclays legte um 15:52 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 3,81 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Barclays-Aktie sogar auf 3,82 GBP. Bei 3,79 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 8.314.062 Barclays-Aktien.

Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 3,90 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 2,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,16 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 43,19 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,080 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,08 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7,19 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,32 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Barclays ein EPS in Höhe von 0,420 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
