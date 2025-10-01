Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Barclays gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Barclays-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 3,77 GBP nach.

Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 3,77 GBP abwärts. In der Spitze büßte die Barclays-Aktie bis auf 3,77 GBP ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,79 GBP. Zuletzt wechselten 595.266 Barclays-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,90 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Barclays-Aktie 3,31 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2024 auf bis zu 2,16 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,091 GBP, nach 0,080 GBP im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,40 GBP je Barclays-Aktie aus.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,08 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,19 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 6,32 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Barclays.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 0,638 GBP fest.

