Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays präsentiert sich am Mittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 3,83 GBP.

Die Barclays-Aktie konnte um 11:49 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 3,83 GBP. Der Kurs der Barclays-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,84 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,82 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3.752.137 Barclays-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,90 GBP. Gewinne von 1,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,16 GBP. Dieser Wert wurde am 04.10.2024 erreicht. Mit Abgaben von 43,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,101 GBP. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,40 GBP.

Am 29.07.2025 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,08 GBP je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent auf 7,19 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,420 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

