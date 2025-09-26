DAX23.798 +0,2%ESt505.515 +0,3%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1724 +0,3%Öl69,37 -0,5%Gold3.817 +1,5%
Blick auf Aktienkurs

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays verteidigt am Montagvormittag Tendenz

29.09.25 09:29 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Barclays. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Barclays-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 3,82 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,41 EUR 0,01 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 3,82 GBP bewegte sich die Barclays-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Barclays-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,84 GBP. In der Spitze büßte die Barclays-Aktie bis auf 3,82 GBP ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,83 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 461.505 Barclays-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,90 GBP erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 2,00 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 2,16 GBP. Abschläge von 43,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,101 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,080 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,40 GBP für die Barclays-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,08 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 7,19 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 6,32 Mrd. GBP umsetzen können.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Am 28.10.2026 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,420 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Gerresheimer-Aktie stabilisiert sich: Das sagen Analysten zu den Ermittlungen der BaFin

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

