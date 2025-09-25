DAX23.614 +0,3%ESt505.467 +0,4%Top 10 Crypto15,00 -1,7%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.380 ±-0,0%Euro1,1669 ±0,0%Öl69,15 -0,7%Gold3.746 -0,1%
Barclays im Fokus

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays präsentiert sich am Mittag fester

26.09.25 12:08 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays präsentiert sich am Mittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Barclays. Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 3,79 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,36 EUR 0,02 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 3,79 GBP. Die Barclays-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,80 GBP an. Mit einem Wert von 3,77 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.892.749 Barclays-Aktien umgesetzt.

Bei 3,90 GBP markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,88 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,16 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 75,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,080 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,101 GBP aus. Analysten bewerten die Barclays-Aktie im Durchschnitt mit 3,40 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,08 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,19 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 6,32 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,420 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
