Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Barclays. Zuletzt sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 3,79 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,7 Prozent auf 3,79 GBP. Die Barclays-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,79 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,77 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 477.446 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 3,90 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 2,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 2,16 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,080 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,101 GBP. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,40 GBP je Barclays-Aktie aus.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,08 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7,19 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,32 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,420 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

Redaktion finanzen.net

