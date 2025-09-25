Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Barclays. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,8 Prozent auf 3,83 GBP zu.

Um 15:53 Uhr wies die Barclays-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 3,83 GBP nach oben. Im Tageshoch stieg die Barclays-Aktie bis auf 3,83 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,77 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 10.788.908 Barclays-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,90 GBP erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 1,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,16 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 43,56 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,101 GBP belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,40 GBP an.

Barclays veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,08 GBP je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 7,19 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 6,32 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,420 GBP fest.

