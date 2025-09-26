Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays stabilisiert sich am Montagnachmittag
Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 3,83 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Barclays-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 3,83 GBP. Die Barclays-Aktie legte bis auf 3,85 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Barclays-Aktie bis auf 3,82 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,83 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.516.114 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 3,90 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 1,90 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,16 GBP am 04.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 43,50 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,080 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,101 GBP. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.
Barclays gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,08 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 7,19 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,32 Mrd. GBP umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Barclays die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,420 GBP je Barclays-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
