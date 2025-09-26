Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Montagmittag freundlich
Die Aktie von Barclays gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 3,84 GBP.
Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 3,84 GBP. In der Spitze gewann die Barclays-Aktie bis auf 3,85 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,83 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3.404.563 Barclays-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 3,90 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Barclays-Aktie 1,62 Prozent zulegen. Bei 2,16 GBP erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,65 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,080 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,101 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,40 GBP.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 29.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,12 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays noch ein Gewinn pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,19 Mrd. GBP im Vergleich zu 6,32 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Barclays wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Barclays die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2025 0,420 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Datum
Rating
Analyst
07.04.2025
Barclays Overweight
JP Morgan Chase & Co.
27.12.2024
Barclays Outperform
RBC Capital Markets
22.08.2024
Barclays Buy
Jefferies & Company Inc.
24.06.2024
Barclays Buy
Jefferies & Company Inc.
25.04.2024
Barclays Buy
UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
22.09.2023
Barclays Hold
Deutsche Bank AG
28.04.2023
Barclays Hold
Deutsche Bank AG
27.10.2022
Barclays Hold
Deutsche Bank AG
27.10.2022
Barclays Sector Perform
RBC Capital Markets
26.10.2022
Barclays Neutral
JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
20.03.2018
Barclays Sell
Citigroup Corp.
23.02.2018
Barclays Sell
Goldman Sachs Group Inc.
21.02.2018
Barclays Sell
Goldman Sachs Group Inc.
16.02.2018
Barclays Sell
Goldman Sachs Group Inc.
17.01.2018
Barclays Sell
Goldman Sachs Group Inc.
