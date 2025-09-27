DAX23.796 +0,2%ESt505.510 +0,2%Top 10 Crypto15,54 +1,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.740 -0,1%Euro1,1719 +0,2%Öl69,01 -1,1%Gold3.816 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Canopy Growth, Alibaba, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
Neue Handelswoche: DAX verbucht kleine Gewinne - Konsolidierung beendet? Neue Handelswoche: DAX verbucht kleine Gewinne - Konsolidierung beendet?
Neue Handelswoche: DAX verbucht kleine Gewinne - Konsolidierung beendet? Neue Handelswoche: DAX verbucht kleine Gewinne - Konsolidierung beendet?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.
FTSE 100-Performance im Blick

Börse London in Grün: FTSE 100-Börsianer greifen zu

29.09.25 12:25 Uhr
Börse London in Grün: FTSE 100-Börsianer greifen zu | finanzen.net

FTSE 100-Handel am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antofagasta plc
30,82 EUR 0,35 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
B&M European Value Retail SA. Reg. shs
3,02 EUR 0,04 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Barratt Developments PLC
4,26 EUR 0,04 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BP plc (British Petrol)
5,08 EUR -0,02 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ConvaTec PLC
2,46 EUR -0,14 EUR -5,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GSK PLC Registered Shs
17,60 EUR 0,63 EUR 3,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
12,00 EUR 0,02 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD Sports Fashion PLC Registered Shs
1,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lloyds Banking Group
0,97 EUR 0,02 EUR 1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
49,64 EUR 1,30 EUR 2,69%
Charts|News|Analysen
Rentokil Initial PlcShs
4,17 EUR 0,07 EUR 1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Unilever plc
50,38 EUR -0,30 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WPP 2012 PLC
4,14 EUR 0,12 EUR 2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
FTSE 100
9.348,1 PKT 63,2 PKT 0,68%
Charts|News|Analysen

Am Montag legt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,66 Prozent auf 9.346,03 Punkte zu. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,695 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 9.284,82 Punkten in den Handel, nach 9.284,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9.284,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9.352,78 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 29.08.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.187,34 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, lag der FTSE 100 bei 8.798,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, stand der FTSE 100 bei 8.320,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,15 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 9.357,51 Punkten. Bei 7.544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Antofagasta (+ 3,98 Prozent auf 27,72 GBP), Metlen Energy Metals (+ 3,01 Prozent auf 48,54 EUR), JD Sports Fashion (+ 2,99 Prozent auf 0,92 GBP), ConvaTec (+ 2,75 Prozent auf 2,31 GBP) und GSK (+ 2,68 Prozent auf 15,26 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Coca-Cola HBC (-2,99 Prozent auf 35,10 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,37 Prozent auf 2,60 GBP), Rentokil Initial (-0,60 Prozent auf 3,67 GBP), BP (-0,55 Prozent auf 4,43 GBP) und Unilever (-0,52 Prozent auf 43,89 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 13.304.471 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 205,695 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,37 zu Buche schlagen. Mit 11,01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Antofagasta

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Antofagasta

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
25.09.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.08.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025BP NeutralUBS AG
08.08.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen