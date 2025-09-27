Börse London in Grün: FTSE 100-Börsianer greifen zu

FTSE 100-Performance im Blick

FTSE 100-Handel am Mittag.

Am Montag legt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,66 Prozent auf 9.346,03 Punkte zu. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,695 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 9.284,82 Punkten in den Handel, nach 9.284,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9.284,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9.352,78 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 29.08.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.187,34 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, lag der FTSE 100 bei 8.798,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, stand der FTSE 100 bei 8.320,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,15 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 9.357,51 Punkten. Bei 7.544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Antofagasta (+ 3,98 Prozent auf 27,72 GBP), Metlen Energy Metals (+ 3,01 Prozent auf 48,54 EUR), JD Sports Fashion (+ 2,99 Prozent auf 0,92 GBP), ConvaTec (+ 2,75 Prozent auf 2,31 GBP) und GSK (+ 2,68 Prozent auf 15,26 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Coca-Cola HBC (-2,99 Prozent auf 35,10 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,37 Prozent auf 2,60 GBP), Rentokil Initial (-0,60 Prozent auf 3,67 GBP), BP (-0,55 Prozent auf 4,43 GBP) und Unilever (-0,52 Prozent auf 43,89 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 13.304.471 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 205,695 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,37 zu Buche schlagen. Mit 11,01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net