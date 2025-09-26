Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Barclays-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 3,84 GBP nach oben.

Das Papier von Barclays konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 3,84 GBP. Bei 3,85 GBP erreichte die Barclays-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,82 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 9.802.059 Barclays-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 3,90 GBP. 1,52 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,16 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 43,71 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,080 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,101 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,40 GBP aus.

Am 29.07.2025 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,08 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,19 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 6,32 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,420 GBP je Aktie.

