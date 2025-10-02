ANALYSE-FLASH: Warburg hebt Ziel für Deutsche Bank auf 30,40 Euro - 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank von 27,80 auf 30,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Vorfeld der anstehenden Zahlen zum dritten Quartal habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Daraus resultierten moderate Erhöhungen seiner Ergebnis- und Ertragsprognosen für das Gesamtjahr 2025./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
