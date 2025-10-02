DAX24.265 +0,6%Est505.629 +0,9%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,35 +0,3%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.868 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,45 +0,1%Gold3.866 ±0,0%
Rentabler ING Group-Einstieg?

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

02.10.25 10:00 Uhr
EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 3 Jahren verdient | finanzen.net

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ING Group-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group
22,36 EUR 0,97 EUR 4,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 02.10.2022 wurde die ING Group-Aktie an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ING Group-Papier bei 8,86 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.128,923 ING Group-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2025 auf 22,23 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25.095,96 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 150,96 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte ING Group einen Börsenwert von 63,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

