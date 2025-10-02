EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ING Group-Aktie gebracht.
Am 02.10.2022 wurde die ING Group-Aktie an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ING Group-Papier bei 8,86 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.128,923 ING Group-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2025 auf 22,23 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25.095,96 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 150,96 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte ING Group einen Börsenwert von 63,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.2025
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.2025
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
