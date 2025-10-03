Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Freitagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Barclays zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 1,9 Prozent auf 3,88 GBP zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 3,88 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,85 GBP. Zuletzt wurden via London 8.784.810 Barclays-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,90 GBP) erklomm das Papier am 24.09.2025. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 0,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,16 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 44,21 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,091 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,080 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Barclays-Aktie wird bei 3,40 GBP angegeben.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 GBP, nach 0,08 GBP im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,19 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 6,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,420 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Gerresheimer-Aktie stabilisiert sich: Das sagen Analysten zu den Ermittlungen der BaFin

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf