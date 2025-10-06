Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 3,81 GBP ab.

Die Barclays-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,1 Prozent auf 3,81 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Barclays-Aktie bei 3,81 GBP. Bei 3,85 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 621.959 Barclays-Aktien gehandelt.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,90 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 2,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2024 bei 2,19 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,40 GBP je Barclays-Aktie aus.

Barclays gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,08 GBP je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 7,19 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 6,32 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,420 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Gerresheimer-Aktie stabilisiert sich: Das sagen Analysten zu den Ermittlungen der BaFin

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf