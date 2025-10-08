DAX24.602 +0,9%Est505.644 +0,5%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.952 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1633 -0,2%Öl66,23 +0,8%Gold4.045 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: Dow stabil -- DAX fester -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Neuer Schwung Richtung Rekord: DAX zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen - über 24.600 Punkten Neuer Schwung Richtung Rekord: DAX zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen - über 24.600 Punkten
Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Kursverlauf

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag freundlich

08.10.25 16:10 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Barclays gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 3,82 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,44 EUR 0,04 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Barclays konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 3,82 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Barclays-Aktie bei 3,86 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,80 GBP. Bisher wurden via London 10.286.104 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,90 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 2,03 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,24 GBP ab. Abschläge von 41,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,40 GBP.

Barclays ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,08 GBP je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent auf 7,19 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 28.10.2026 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,419 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Gerresheimer-Aktie stabilisiert sich: Das sagen Analysten zu den Ermittlungen der BaFin

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Barclays

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barclays

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barclays plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen