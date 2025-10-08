Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Barclays gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 3,82 GBP zu.
Das Papier von Barclays konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 3,82 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Barclays-Aktie bei 3,86 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,80 GBP. Bisher wurden via London 10.286.104 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,90 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 2,03 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,24 GBP ab. Abschläge von 41,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2024 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,40 GBP.
Barclays ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,08 GBP je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent auf 7,19 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 28.10.2026 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,419 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.
Analysen zu Barclays plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
