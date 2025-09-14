Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Barclays gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Barclays-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 3,84 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,1 Prozent auf 3,84 GBP. Bei 3,86 GBP erreichte die Barclays-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,82 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.081.954 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,86 GBP erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 0,47 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2024 auf bis zu 2,16 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,73 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,101 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Barclays ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,08 GBP je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,19 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 6,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,419 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

