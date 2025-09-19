Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Barclays im Blick

Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Barclays-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 3,88 GBP.

Um 15:53 Uhr stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 3,88 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 3,89 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,86 GBP. Zuletzt wechselten via London 9.482.455 Barclays-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,89 GBP. Dieser Kurs wurde am 23.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 0,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (2,16 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 44,33 Prozent sinken.

Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,101 GBP belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,40 GBP an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,08 GBP je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Barclays im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,19 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 6,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Barclays dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,420 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt