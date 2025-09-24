DAX23.724 -0,1%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.212 -0,1%Nas22.679 +0,9%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1733 +0,4%Öl68,11 -2,4%Gold3.826 +1,7%
Notierung im Blick

Barrick Mining Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Mining präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

29.09.25 16:11 Uhr
Barrick Mining Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Mining präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Die Aktie von Barrick Mining zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Barrick Mining-Aktie. In der TSX-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 48,94 CAD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Barrick Mining zulegen und verteuerte sich in der TSX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 48,94 CAD. Zwischenzeitlich stieg die Barrick Mining-Aktie sogar auf 49,62 CAD. Den TSX-Handel startete das Papier bei 48,85 CAD. Der Tagesumsatz der Barrick Mining-Aktie belief sich zuletzt auf 789.934 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 49,92 CAD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Barrick Mining-Aktie liegt somit 1,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,73 CAD am 20.12.2024. Derzeit notiert die Barrick Mining-Aktie damit 125,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Barrick Mining-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,560 CAD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,676 CAD aus.

Barrick Mining veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,53 Prozent auf 5,08 Mrd. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,33 Mrd. CAD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Barrick Mining am 06.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Barrick Mining.

Von Analysten wird erwartet, dass Barrick Mining im Jahr 2025 2,83 CAD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barrick Mining-Aktie

Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne

Ausblick: Barrick Mining vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Barrick Gold-Aktie im Plus: Barrick Gold mit Gewinnsprung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

