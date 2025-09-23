Barrick Mining Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Mining am Nachmittag im Minusbereich

Barrick Mining im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Barrick Mining. Die Barrick Mining-Aktie rutschte in der TSX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 47,04 CAD ab.

Die Barrick Mining-Aktie rutschte in der TSX-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,6 Prozent auf 47,04 CAD ab. In der Spitze fiel die Barrick Mining-Aktie bis auf 46,95 CAD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,88 CAD. Zuletzt stieg das TSX-Volumen auf 612.637 Barrick Mining-Aktien.

Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,92 CAD an. Der aktuelle Kurs der Barrick Mining-Aktie ist somit 6,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 21,73 CAD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barrick Mining-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,560 CAD an Barrick Mining-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,677 CAD.

Barrick Mining ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Barrick Mining hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 5,08 Mrd. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 17,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,33 Mrd. CAD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Barrick Mining am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Barrick Mining rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barrick Mining einen Gewinn von 2,83 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barrick Mining-Aktie

Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne

Ausblick: Barrick Mining vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Barrick Gold-Aktie im Plus: Barrick Gold mit Gewinnsprung