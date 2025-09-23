DAX23.673 +0,3%ESt505.470 ±-0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.353 +0,1%Nas22.581 ±0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1740 -0,6%Öl68,64 +1,3%Gold3.759 -0,1%
Barrick Mining im Fokus

Barrick Mining Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Mining am Nachmittag im Minusbereich

24.09.25 16:09 Uhr

24.09.25 16:09 Uhr
Barrick Mining Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Mining am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Barrick Mining. Die Barrick Mining-Aktie rutschte in der TSX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 47,04 CAD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barrick Mining Corp.
28,90 EUR -0,57 EUR -1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barrick Mining-Aktie rutschte in der TSX-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,6 Prozent auf 47,04 CAD ab. In der Spitze fiel die Barrick Mining-Aktie bis auf 46,95 CAD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,88 CAD. Zuletzt stieg das TSX-Volumen auf 612.637 Barrick Mining-Aktien.

Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,92 CAD an. Der aktuelle Kurs der Barrick Mining-Aktie ist somit 6,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 21,73 CAD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barrick Mining-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,560 CAD an Barrick Mining-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,677 CAD.

Barrick Mining ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Barrick Mining hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 5,08 Mrd. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 17,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,33 Mrd. CAD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Barrick Mining am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Barrick Mining rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barrick Mining einen Gewinn von 2,83 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barrick Mining Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Barrick Mining Corp.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Barrick Gold Equal WeightBarclays Capital
10.04.2019Barrick Gold BuyDeutsche Bank AG
15.02.2019Barrick Gold HoldDeutsche Bank AG
09.01.2019Barrick Gold OverweightBarclays Capital
12.03.2018Barrick Gold OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2019Barrick Gold BuyDeutsche Bank AG
09.01.2019Barrick Gold OverweightBarclays Capital
12.03.2018Barrick Gold OutperformRBC Capital Markets
07.07.2017Barrick Gold Market PerformBMO Capital Markets
16.03.2017Barrick Gold OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Barrick Gold Equal WeightBarclays Capital
15.02.2019Barrick Gold HoldDeutsche Bank AG
01.11.2017Barrick Gold Sector PerformRBC Capital Markets
09.05.2016Barrick Gold Sector PerformRBC Capital Markets
23.03.2016Barrick Gold HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.01.2008Barrick Gold DowngradeStandard & Poor
06.11.2007Barrick Gold neues KurszielLehman Brothers Inc.
10.05.2006Barrick Gold underweightPrudential Financial
05.04.2006Barrick Gold neues KurszielCrédit Suisse
05.04.2006Update Barrick Gold Corp.: UnderperformCredit Suisse First Boston

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barrick Mining Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen