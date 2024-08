BASF Aktie News: BASF büßt am Vormittag ein

So bewegt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 40,76 EUR ab.

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 2,4 Prozent auf 40,76 EUR ab. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 40,60 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,00 EUR. Zuletzt wechselten 240.323 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. 34,76 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 40,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 3,40 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,40 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 26.07.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,31 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 22.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BASF.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,51 EUR fest.

