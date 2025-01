BASF Aktie News: BASF am Mittag im Plus

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 41,68 EUR zu.

Die BASF-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 41,68 EUR. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 42,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 648.526 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 31,81 Prozent zulegen. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,84 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 30.10.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,03 Prozent auf 15,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 15,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BASF am 28.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 20.02.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,47 EUR je BASF-Aktie.

