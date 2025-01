BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag nahezu unverändert

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die BASF-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 42,29 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der BASF-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 42,29 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 42,71 EUR. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,83 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,13 EUR. Bisher wurden via XETRA 569.440 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 29,89 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,18 EUR ab. Abschläge von 5,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,48 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,84 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 30.10.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von -0,28 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 15,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,03 Prozent verringert.

BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 vorlegen. Am 20.02.2026 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,47 EUR je BASF-Aktie belaufen.

