LUS-DAX-Marktbericht

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht mittags Abschläge

10.07.25 12:25 Uhr

Am Donnerstagmittag legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Wer­bung

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,17 Prozent leichter bei 24.579,00 Punkten. Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 24.645,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.553,50 Punkten verzeichnete. LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 10.06.2025, den Stand von 23.987,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2025, wurde der LUS-DAX mit 20.694,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 10.07.2024, den Stand von 18.457,00 Punkten. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 23,12 Prozent. Bei 24.645,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 18.821,00 Zähler. Heutige Tops und Flops im LUS-DAX Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Porsche (+ 2,01 Prozent auf 44,08 EUR), Merck (+ 1,98 Prozent auf 113,50 EUR), Brenntag SE (+ 1,65 Prozent auf 57,86 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,38 Prozent auf 34,53 EUR) und BASF (+ 1,38 Prozent auf 44,12 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Commerzbank (-3,19 Prozent auf 29,12 EUR), Rheinmetall (-1,32 Prozent auf 1.836,00 EUR), Siemens Energy (-1,17 Prozent auf 91,32 EUR), Deutsche Börse (-0,85 Prozent auf 269,50 EUR) und MTU Aero Engines (-0,81 Prozent auf 380,90 EUR). Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 2.508.711 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 309,728 Mrd. Euro den größten Anteil. Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com