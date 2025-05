BASF Aktie News: BASF gewinnt am Freitagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 43,34 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 43,34 EUR zu. Bei 43,68 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 43,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.316.276 BASF-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,04 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 50,56 EUR angegeben.

Am 02.05.2025 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,53 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,40 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BASF am 30.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 3,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

