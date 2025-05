BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 43,25 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 43,25 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 43,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 82.203 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,31 EUR je BASF-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,44 EUR.

Am 02.05.2025 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,53 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,40 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2025 3,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

