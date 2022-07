BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittag tiefer

Aktien in diesem Artikel BASF 42,08 EUR

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11.07.2022 12:22:00 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 42,14 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 41,39 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,81 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.088.873 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 69,52 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Bei einem Wert von 39,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 7,16 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 69,50 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 29.04.2022 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,70 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.083,00 EUR im Vergleich zu 19.400,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von BASF wird am 27.07.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 28.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,01 EUR je BASF-Aktie.

