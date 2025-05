BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Mittag kräftig

Blick auf BASF-Kurs

Die Aktie von BASF zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,5 Prozent auf 45,65 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,5 Prozent auf 45,65 EUR zu. Die BASF-Aktie legte bis auf 45,73 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.837.738 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,61 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 22,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,31 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,56 EUR.

Am 02.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,53 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 17,40 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 17,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BASF am 30.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,16 EUR je Aktie.

