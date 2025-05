BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 5,6 Prozent.

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,6 Prozent auf 45,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 45,97 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.254.647 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,59 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (37,40 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,31 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 50,56 EUR.

Am 02.05.2025 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,53 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,40 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 29.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

