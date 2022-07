BASF Aktie News: BASF schiebt sich am Nachmittag vor

Aktien in diesem Artikel BASF 42,19 EUR

0,36% Charts

News

Analysen

Die BASF-Aktie konnte um 12.07.2022 16:22:01 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 41,98 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,27 EUR aus. Bei 41,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 3.551.820 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,52 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.08.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,76 EUR an.

BASF gewährte am 29.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,70 EUR gegenüber 2,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 23.083,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 19.400,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von BASF wird am 27.07.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 28.07.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 6,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Wie Experten die BASF-Aktie im Juni einstuften

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

BASF und MAN wollen gemeinsam riesige Wärmepumpe in Ludwigshafen bauen - BASF-Aktie verbilligt sich

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE