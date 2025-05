BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 44,76 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 44,76 EUR ab. Die BASF-Aktie sank bis auf 44,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,17 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.755.940 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. 23,01 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,31 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,56 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 02.05.2025 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,40 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,55 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2025 3,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

