BASF Aktie News: BASF kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 41,48 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die BASF-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 41,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 41,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,47 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,60 EUR. Zuletzt wechselten 30.561 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 24,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,18 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,34 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 3,40 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,40 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 26.07.2024 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 16,11 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,31 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 22.10.2025 dürfte BASF die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,51 EUR fest.

