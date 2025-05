BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 44,40 EUR.

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 44,40 EUR nach. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,90 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 566.561 BASF-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,01 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,77 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,56 EUR.

Am 02.05.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 1,53 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,86 Prozent auf 17,40 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. BASF dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,15 EUR je BASF-Aktie.

