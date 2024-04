BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag in Rot

Kurs der BASF

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 50,55 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 50,55 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 50,32 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.727.335 BASF-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 8,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 25,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,35 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,05 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 23.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 15.871,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 17,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 19.323,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte BASF am 25.04.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BASF.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,62 EUR je BASF-Aktie belaufen.

