BASF Aktie News: BASF am Mittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel BASF 43,43 EUR

-0,62% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 22.07.2022 12:04:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 43,44 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 43,17 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 772.810 BASF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,52 EUR erreichte der Titel am 14.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 37,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,33 EUR am 05.07.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 10,46 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 65,12 EUR.

BASF ließ sich am 29.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,70 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 23.083,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 19.400,00 EUR umsetzen können.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 28.07.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 6,11 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie schwach: BASF mit neuer Einheit für Inhaltsstoffe für Nahrungsmittelindustrie

Aktien von BASF, Uniper & Co. fest: Anleger im Chemiesektor reagieren erleichtert auf Gaslieferungen

BASF-Aktie verliert leicht: Gasnotstand würde BASF laut Landesminister deutlich belasten

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF