BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 42,92 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 42,92 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,87 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 159.006 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (37,90 EUR). Abschläge von 11,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 50,64 EUR an.

BASF ließ sich am 28.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 17.305,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.974,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 23.10.2024.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,75 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer

Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels