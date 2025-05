BASF Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von BASF

Aktienentwicklung

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 42,29 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,3 Prozent auf 42,29 EUR. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 42,11 EUR. Bei 42,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 100.328 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 30,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 02.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17,40 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,86 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,13 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie im Minus: Jefferies senkt BASF auf 'Hold'

DAX-Konzerne reduzieren 2024 Treibhausgas-Emissionen

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 5 Jahren bedeutet