BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 43,09 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 43,09 EUR zu. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,09 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,79 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.128 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 27,78 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 15,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,31 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00 EUR an.

BASF veröffentlichte am 02.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 17,40 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,55 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,13 EUR im Jahr 2025 aus.

