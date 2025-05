BASF Aktie News: BASF am Mittag tiefer

BASF im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 42,66 EUR.

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 42,66 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 42,60 EUR. Bei 43,23 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 647.933 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 55,06 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,07 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,31 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,00 EUR an.

Am 02.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,53 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,86 Prozent auf 17,40 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,55 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 29.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,13 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie im Minus: Jefferies senkt BASF auf 'Hold'

DAX-Konzerne reduzieren 2024 Treibhausgas-Emissionen

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 5 Jahren bedeutet