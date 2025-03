BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag behauptet

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BASF zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die BASF-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 49,98 EUR.

Im XETRA-Handel kam die BASF-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 49,98 EUR. Bei 50,34 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,66 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 541.152 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,18 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,18 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,61 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 55,00 EUR.

BASF ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BASF ein Ergebnis je Aktie von -1,78 EUR vermeldet. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 02.05.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,43 EUR je BASF-Aktie belaufen.

