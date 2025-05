BASF Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von BASF

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 41,90 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 41,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,73 EUR aus. Bei 42,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 148.487 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. 31,41 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,31 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,44 EUR je BASF-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BASF am 02.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 1,53 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,55 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,40 Mrd. EUR.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BASF.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,17 EUR je Aktie.

