BASF Aktie News: BASF am Donnerstagnachmittag höher

BASF im Blick

Die Aktie von BASF zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 42,60 EUR.

Das Papier von BASF legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 42,60 EUR. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 42,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.430.415 BASF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,06 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 29,25 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 12,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,31 EUR. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 50,44 EUR.

BASF ließ sich am 02.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 1,53 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,86 Prozent auf 17,40 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Am 29.07.2026 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,17 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Bewertung

Deutsche Bank AG: Buy für BASF-Aktie - BASF-Aktie dennoch im Minus

DAX 40-Wert BASF-Aktie: BASF-Dividende gesunken