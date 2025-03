BASF Aktie News: BASF am Vormittag nahezu unbewegt

BASF im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 50,03 EUR an der Tafel.

Die BASF-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 50,03 EUR. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 50,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 49,94 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 90.247 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 10,05 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,18 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,32 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 28.02.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,88 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,78 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15,86 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,87 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 02.05.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 23.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

