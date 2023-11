BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Verlusten

Blick auf BASF-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 43,58 EUR.

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 43,58 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 43,43 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 234.998 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 24,02 Prozent Luft nach oben. Bei 40,25 EUR fiel das Papier am 25.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,63 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,05 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 31.10.2023. Es stand ein EPS von 0,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,77 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 28,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.735,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.946,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 21.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,38 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Plus

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Gewinnen