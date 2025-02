BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Mittag zu

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 49,60 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 49,60 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,00 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.384.534 BASF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 54,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 40,18 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,99 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,25 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 54,22 EUR an.

BASF ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von -1,78 EUR in den Büchern gestanden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte BASF am 02.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 23.04.2026.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,40 EUR je Aktie.

