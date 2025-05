BASF Aktie News: BASF am Mittwochnachmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 42,62 EUR.

Die BASF-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 42,62 EUR. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 42,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,97 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.059.128 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 22,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,31 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 50,00 EUR.

BASF gewährte am 02.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 1,53 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 17,40 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,55 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BASF am 30.07.2025 vorlegen. BASF dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,12 EUR je Aktie aus.

