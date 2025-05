Fokus auf Aktienkurs

BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

29.05.25 12:05 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 42,82 EUR.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien BASF 42,71 EUR 0,14 EUR 0,33% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 42,82 EUR. Bei 43,38 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 560.355 BASF-Aktien umgesetzt. Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 22,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (37,40 EUR). Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 12,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 50,00 EUR angegeben. Am 02.05.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,53 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 17,40 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,55 Mrd. EUR umgesetzt worden. Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet. In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BASF-Aktie BASF-Aktie leichter: BASF will Domo aus Joint Venture herauskaufen BASF-Aktie legt zu: UBS bewertet BASF-Aktie mit Neutral in neuer Analyse DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine BASF-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: BASF SE