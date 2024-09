BASF Aktie News: BASF am Nachmittag leichter

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 47,43 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 47,43 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 47,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,83 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.296.402 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 15,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,21 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 50,00 EUR.

Am 26.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,56 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,90 Prozent auf 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 17,31 Mrd. EUR umgesetzt.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen. Am 22.10.2025 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,46 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

KW 39: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen

Pluszeichen in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im LUS-DAX