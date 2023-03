BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel BASF 48,36 EUR

Um 15:52 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 48,41 EUR. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 48,50 EUR. Bei 48,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.294.965 BASF-Aktien.

Am 01.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 54,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 10,76 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 54,27 EUR an.

BASF gewährte am 24.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 19.323,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 19.776,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 03.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 4,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Weniger Patentanmeldungen aus Deutschland

Baader Bank hebt Kursziel für Covestro an - Covestro- und BASF-Aktien profitieren von Anlaystenkommentaren

BASF-Aktie im Plus: BASF will Aktionären hybride und virtuelle Hauptversammlungen ermöglichen

